Тульская область отличилась в военно-патриотической работе

Тульская область – в числе лидеров по военно-патриотическому движению, сообщили на совещании в правительстве региона.



Наш регион полностью выполнил план по призыву в весеннюю и осеннюю призывные кампании 2017 года. Кроме того, оказался в числе субъектов РФ, получивших положительную оценку по итогам проведённой в сентябре Всероссийской мобилизационной тренировки.

Также Тульская область была названа в числе лидеров в сфере военно-патриотической работы, особенно по части развития юнармейского движения.