Дюмин: Как говорит президент, неприкасаемых у нас нет

В Туле владельцы земельных участков перекрыли доступ к территориям общего пользования.



Как сообщил министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев, по результатам контрольных мероприятий выявлены факты самовольного занятия земель 25 из 27 домовладений по улице Лесная опушка, Соловьиному и Тополиному проездам, ведущим к Калужскому шоссе.

Суммарная площадь, незаконно занятая владельцами частных домов – более 6,5 тыс. кв. м. Сейчас ведётся работа по освобождению незаконно занятых земель в судебном порядке.

Кроме того, владельцы участков со стороны улицы Генерала Маргелова ограничили доступ к территориям общего пользования. Администрация Тулы направила в суд исковое заявление о понуждении владельцев к демонтажу самовольно установленных ворот.

«Как говорит президент, пеприкасаемых у нас нет! Мы не можем себе позволить из-за 25 домов нарушать застройку всего микрорайона, в котором будут жить 20 тысяч человек», — отметил на совещании губернатор Алексей Дюмин.