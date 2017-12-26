В правительстве Тульской области подвели итоги реализации программы переселения жителей из аварийного жилищного фонда.



Министр строительства и ЖКХ региона Элеонора Шевченко отметила, что по площади, включённой в программу (321,2 тыс. кв. метров аварийного жилья), Тульская область заняла 1-е место в ЦФО и 7-е – в РФ. Это в 4 раза больше чем в Костромской, Липецкой, Смоленской областях, и вдвое больше чем в Калужской, Воронежской и Тверской областях.

Участие в программе приняли 12 муниципальных образований. Лидерами по объёмам расселённых аварийных метров стали Киреевский, Узловский и Кимовский районы. Введено в эксплуатацию 169 многоквартирных домов общей площадью 469,4 тыс. кв. метров, что в 1,5 раза превышает показатель программы.

В основном расселялись жилые помещения в домах барачного типа с квартирами, площадь которых меньше допустимой нормы строительства, без санузлов и центрального отопления.

Из 12 муниципальных образований в 7 реализованы проекты комплексной жилой застройки с необходимой инфраструктурой. По таким комплексным проектам возведены кварталы в Кимовском, Киреевском, Заокском, Узловском районах, Донском, Туле и Новомосковске.

Цена 1 кв. метра строительства по трём этапам составляла 30500 рублей, по четвёртому — 32500 рублей, что ниже средней рыночной цены без чистовой отделки почти в 1,5 раза. При этом квартиры имеют социальную отделку и обеспечены в основном индивидуальным отоплением.

Общий объём финансирования региональной программы составил 11 млрд рублей.

«Порядка 17 тысяч жителей Тульской области получили возможность улучшить свои жилищные условия и переехали из опасных для проживания помещений», — подчеркнула Шевченко.

В настоящее время в реестр аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года, уже включено порядка 174 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Из бюджета Тульской области выделено 500 млн рублей на продолжение в 2018 году программных мероприятий по ликвидации аварийного жилья.