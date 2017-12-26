Тульские предприятия смогут получать льготные федеральные займы под 1% годовых

По итогам 2017 года объём привлекаемых средств в Тульскую область из федерального Фонда развития промышленности РФ составил 1,7 млрд рублей.



По этому показателю Тульская область занимает 4-е место в стране, уступая Санкт-Петербургу, Московской и Нижегородской областям.

Финансовую поддержку получали «Полема», «Октава», «Азот», «Арнест МеталлПак».

13 ноября было подписано второе соглашение с ФРП, которое позволит тульским предприятиям получать займы под 1% годовых по проектам выпуска комплектующих изделий.

На прошлой неделе была одобрена заявка «Тулаэлектропривода» на финансовую поддержку в размере 100 млн рублей.

Фонд развития промышленности Тульской области создан 30 сентября 2016 года по инициативе правительства региона в рамках реализации регионального закона о промышленной политике. Основная задача Фонда – поддержка развития субъектов деятельности в сфере промышленности, в том числе путём участия в финансировании инвестиционных проектов предприятий.