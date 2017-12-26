Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил десять главных слов, которые вошли в лексикон россиян в 2017 году или стали особенно популярны.



В тройку лидеров вошли слова «реновация», «биткоин» (название самой популярной криптовалюты) и «хайп» (слава, популярность, обсуждение).

Кроме того, в список из десяти главных слов попали «допинг», «криптовалюта», «баттл», «безвиз», «токсичный» и «харассмент», сообщается на сайте «Год литературы 2017».

В ТОП-3 выражений года вошли «Он вам не Димон» (как напоминание о скандальном фильме-расследовании и серии акций протеста против коррупции в крупных российских городах), «вмешательство в выборы» (речь о шедшей в течение года международной дискуссии о российских возможностях влиять на голосование в других странах), и «корзинка Сечина» (символическое описание обстоятельств уголовного преследования экс-главы Минэкономики Алексея Улюкаева).

В номинации «Антиязык» первые три места заняли словосочетания «иностранный агент», «Можем повторить!» и «пьяный мальчик» (с подачи ряда СМИ так стали обозначать историю гибели шестилетнего ребенка под колесами автомобиля в Балашихе).

Также был составлен список самых значимых авторских неологизмов, в котором первое и второе место разделили «домогант» и «гоп-политика», а на третьем месте оказалось слово «зломенитый».

В число экспертов вошли филологи, писатели, журналисты и культурологи.