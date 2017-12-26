Жительницу Богородицка за ложный донос об изнасиловании оштрафовали на 110 тысяч рублей

В Богородицком районе 19-летняя девушка признана виновной в заведомо ложном доносе о совершении изнасилования.



Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года в отдел Следственного комитета поступило заявление от местной жительницы о привлечении к уголовной ответственности её 20-летнего знакомого за совершение изнасилования.

По результатам проведённой доследственной проверки установлено, что изнасилования мужчина не совершал, в связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Заявительница была предупреждена об уголовной ответственности за совершение заведомо ложного доноса, однако сообщила ложные сведения о тяжком преступлении. Приговором суда девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.