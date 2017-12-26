Авилов создал рабочую группу по контролю за фасадами

В администрации Тулы по поручению Евгения Авиловам создана рабочая группа по соблюдению Правил благоустройства в части содержания фасадов.



Её возглавил замначальника Управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев.

УАТН совместно с управлением правовой работы и контроля проводится работа по приведению фасадов зданий в соответствие с правилами благоустройства, а также по освобождению земельных участков от остатков строений и сооружений в судебном порядке.

Всего было подано 133 исковых заявления, 83 нарушения устранено, 37 не исполнено.