Блогер: Министерство Агеева способно дискредитировать любое хорошее начинание

Тульский блогер Victor T предложил участникам форума регионального правительства дать оценку областным министерствам.



«На днях президент Путин произнес очень точные слова, которыми можно охарактеризовать многие действия тульской власти: „...ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие...“. Не сомневаюсь, что практически каждый участник правительственного форума сталкивался с неправдой, несправедливостью, беззаконием, отстраненностью от нужд граждан, чванливостью и высокомерием, которые исходили от некоторых членов и сотрудников областного правительства. Поэтому будет справедливо, учитывая окончание 2017 года, если участники форума дадут оценку тем областным министерствам, которым задавали вопросы и направляли обращения на форуме. И как знать, вдруг окруженный льстивыми подчиненными губернатор Дюмин, прочитав, как они ведут себя с гражданами, наконец-то поймёт, какой кадровый провал он совершил», — написал он.

В свою тройку худших Viktor T включил министерство внутренней политики и развития местного самоуправления Антона Агеева (курирует Валерий Шерин), министерство труда и социальной защиты Андрея Филиппова (курирует Марина Левина) и министерство экономического развития Григория Лаврухина (курирует Вячеслав Федорищев).

«Министерство внутренней политики, на мой взгляд, способно дискредитировать любое хорошее начинание. В этом году не повезло общественным советам, „перезагрузку“ которых инициировал сам губернатор Дюмин. Но в результате имитации „перезагрузки“ возможно искренняя инициатива губернатора Дюмина открыто провести формирование общественных советов оказалась дискредитированной многочисленными откровенными нарушениями. Также можно вспомнить про обман с правом законодательной инициативы для граждан. Состряпали совершенно пустой, издевательский закон, который в нынешней редакции никогда не заработает, и грамотно перевели стрелки на Дюмина. Но г-н Агеев и не собирается исправлять безобразно сделанную „работу“, а на вопросы участников форума предпочитает отмалчиваться. Непосредственно координирует деятельность этого министерства зампред правительства Валерий Шерин, причём больше никаких органов власти г-н Шерин не курирует и не координирует. Вот такой абсурд с точки зрения менеджмента: совершенно лишнее звено в управлении одним и тем же. Огромные деньги на содержание министра и зампреда правительства тратятся, а порядка нет.

Представители министерства труда и соцзащиты на форуме ведут себя активнее, с готовностью дают обещания разобраться по существу, которые видимо и не собираются выполнять, а уж потом не отвечают. Министерством в течение нескольких лет игнорируются предложения хотя бы немного ограничить „социальные“ расходы на богатых и больше заботиться о реальных нуждающихся.

Зримый результат деятельности этого министерства в сфере соцзащиты: Тульская область не только имеет очень большую естественную убыль населения (смертность почти в 2 раза превышает рождаемость), но к тому же из нашей области люди бегут в другие регионы России. Причём, если, например, за 9 месяцев прошлого года уехало в другие регионы РФ на 1956 человек больше, чем прибыло к нам из других субъектов РФ, то за 9 месяцев этого года разница между убывшими в другие субъекты РФ и прибывшими оттуда составляет более 3 тыс. человек…

Министерство экономразвития игнорирует почти все попытки конструктивного диалога, не обращает внимание на грубейшие ошибки в законах и других НПА, в результате чего „прогрессивное“ инвестиционное законодательство может использоваться для вымогательства взяток.

Можно понять (но, конечно, не принять) нежелание министра Лаврухина отвечать на вопросы, касающиеся вывода из областного бюджета 3,2 млрд рублей на так называемые гранты производителям алкоголя. Можно понять нежелание министерства экономического развития признавать обман с первым концессионным соглашением, которое не было заключено в 2012 году и по которому очевидно не проводился предусмотренный федеральным законодательством открытый конкурс. Можно понять нежелание министерства экономического развития отвечать на вопросы, касающиеся сомнительной деятельности Агентства экономического развития Тульской области и недостоверной отчетности этого Агентства.

Но даже в теме по дефлятору, не найдя достойных аргументов, министерство предпочло уклониться от диалога. Хотя эта тема, в т. ч. признание своей ошибки, не грозила сотрудникам министерства ни уголовной, ни административной ответственностью...», — считает он.