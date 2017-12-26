В Туле вскрыли точку игорного бизнеса

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух человек, подозреваемых в незаконных организации и проведении азартных игр в Пролетарском округе Тулы.



39-летний туляк и 30-летняя жительница Киреевского района подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

По версии следствия, с 5 сентября 2017 года на улице Металлургов подозреваемые незаконно организовали игровой клуб, в котором проводили азартные игры вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также компьютерной техники. Злоумышленниками было незаконно использовано в игровых целях около 40 компьютеров.

В настоящее время один из подозреваемых задержан, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.