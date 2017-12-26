В 2017 году сообщения о ложных минированиях затронули более 2,5 тыс. объектов в 75 регионах России

Большинство ложных звонков о минировании объектов в России поступило с территории Турции, Украины, США и Японии, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.



«Проведённое расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа по средствам IP-телефонии. В частности, из Турции, Украины, США и Японии», — сказал он в интервью «АиФ».

По словам Патрушева, с сентября из-за ложных сообщений об актах терроризма на более чем 2,5 тыс. объектах в 75 регионах России было эвакуировано около 1 млн человек. В Туле массовая эвакуация торговых центров и административных зданий прошла 20 сентября. По словам замглавы МВД РФ Игоря Зубова, полиция возбудила почти три тысячи уголовных дел по факту ложных сообщений о терроризме.

«Ложные сообщения о бомбах в общественных местах в основном имеют целью устрашение населения и создание предпосылок для дестабилизации обстановки в стране, а также проверку готовности государственных органов власти к реагированию на подобные вызовы», — сказал секретарь Совбеза.

«Не реагировать на телефонные угрозы нельзя, поскольку в огромном массиве ложных сообщений может быть скрыта и реальная угроза. Главная задача правоохранительных органов и спецслужб — предотвратить теракт, поэтому они вынуждены отрабатывать каждое подобное сообщение», — подчеркнул он.

С начала сентября правоохранительные органы РФ фиксировали поток анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах страны. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах и т.п. Во всех случаях проводилась эвакуация людей из зоны риска. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

В МВД РФ оценили ущерб, нанесенный ложными звонками, в несколько миллиардов рублей и назвали произошедшее кибернападением на РФ.