Тульская система «Торнадо-С» способна накрыть залпом 100 футбольных полей

В этом году Россия испытала в Сирии новейшую реактивную систему залпового огня «Торнадо-С».



Об этом 25 декабря сообщил гендиректор тульского НПО «Сплав» Владимир Лепин.

Государственные испытания РСЗО нового поколения завершены с положительным результатом, сообщает портал «Ракетная техника» со ссылкой на газету предприятия.

«[Система] уже сегодня задала новый вектор в развитии систем залпового огня не только у нас в стране, но и в целом мире», — сказал Лепин.

В официальном издании «Сплава» отмечается, что из «Торнадо-С» можно вести стрельбу на большую дальность, чем из РСЗО «Смерч» калибра 300 миллиметров. По данным газеты, одним залпом можно накрывать площадь, которую занимают сто футбольных полей.

По словам Лепина, «Торнадо-С» полностью автономна и обеспечивает работу расчёта без необходимости выхода из кабины. На огневой позиции боевая машина находится несколько минут, а после выполнения задачи, не дожидаясь попадания снарядов по цели, она может менять место дислокации.

Первая партия «Торнадо-С» была отправлена «Мотовилихинскими заводами» в войска в августе 2017 года. Планируется, что новейшие РСЗО до 2020 года заменят в строю системы «Смерч».

21 декабря, в 30-ю годовщину принятия на вооружение реактивной системы залпового огня «Смерч», на «Сплаве» торжественно заложили капсулу с посланием потомкам, приуроченную к началу реализации проекта «Прорыв». В его рамках будет восстановлено производство снарядов для реактивной системы залпового огня «Град» и увеличены производственные мощности по выпуску управляемых реактивных снарядов для «Торнадо-С».