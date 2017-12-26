Тульским энергетикам поставили задачу не вырубать электричество на избирательных участках

В региональном правительстве прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тульской области.



Руководители электросетевых и энергогенерирующих компаний региона отметили готовность предприятий ТЭК к предстоящим выходным и нерабочим праздничным дням.

Министра промышленности и ТЭК Дмитрий Ломовцев подчеркнул необходимость проведения комплексной работы по обеспечению надёжности электроснабжения избирательных участков в период предстоящих выборов президента России.

Также на заседании штаба был рассмотрен вопрос об исполнении обязательств по оплате электрической энергии и услуг по её передаче. Отмечено, что ряд промышленных предприятий Тульской области уже ликвидировали задолженность за потреблённую электроэнергию.