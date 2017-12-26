Груздев и звёзды выдвинули Путина в президенты (фото)

Сегодня инициативная группа поддержала выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.



В группу вошли Николай Цискаридзе, Леонид Рошаль, Иосиф Пригожин, Валентин Юдашкин, Михаил Боярский, Диана Гурцкая, Михаил Галустян, Полина Гагарина и многие другие знаменитости. В их числе председатель правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев.

Выдвижение Путина в президенты прошло в 57-м павильоне ВДНХ, сообщает «РБК». Документы инициативной группы будут направлены в ЦИК. После этого комиссия примет решение о регистрации Путина и разрешит ему сбор подписей.