В тульском штабе Навального прошёл обыск

В тульском штабе Алексея Навального прошёл обыск.
Как сообщается в группе штаба в соцсети, сотрудники полиции изъяли 700 газет и листовки.
Напомним, вчера Центризбирком не допустил Навального к участию в президентских выборах.
В тульском штабе Алексея Навального прошёл обыск.
Как сообщается в группе штаба в соцсети, сотрудники полиции изъяли 700 газет и листовки.
Напомним, вчера Центризбирком не допустил Навального к участию в президентских выборах.
Ну так Навального не допустили до выборов, а значит, что любая политическая агитация с его стороны незаконная