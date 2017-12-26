В тульском штабе Навального прошёл обыск

1

В тульском штабе Алексея Навального прошёл обыск.

Как сообщается в группе штаба в соцсети, сотрудники полиции изъяли 700 газет и листовки.

Напомним, вчера Центризбирком не допустил Навального к участию в президентских выборах.

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Ну так Навального не допустили до выборов, а значит, что любая политическая агитация с его стороны незаконная

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here