Жалоба на задержания 26 марта в Туле дошла до Страсбурга

1

Разбираться в ситуации с задержанными в Туле на акции против коррупции 26 марта будет Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Адвокат Дмитрий Сотников опубликовал в соцсети скан документа, в котором сообщается, что жалоба зарегистрирована в ЕСПЧ.

26 марта в Туле состоялась антикоррупционная флешмоб-прогулка. По её итогам были задержаны несколько десятков человек, на 49 из них составили административные протоколы и присудили штрафы или административные аресты.

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. ПИСЬМО ДОШЛО! Вот это событие так событие. Увидят, как эти малолетки на памятники лазали – выкинут или подотрутся.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here