Жалоба на задержания 26 марта в Туле дошла до Страсбурга

Разбираться в ситуации с задержанными в Туле на акции против коррупции 26 марта будет Европейский суд по правам человека в Страсбурге.



Адвокат Дмитрий Сотников опубликовал в соцсети скан документа, в котором сообщается, что жалоба зарегистрирована в ЕСПЧ.

26 марта в Туле состоялась антикоррупционная флешмоб-прогулка. По её итогам были задержаны несколько десятков человек, на 49 из них составили административные протоколы и присудили штрафы или административные аресты.