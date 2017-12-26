Жалоба на задержания 26 марта в Туле дошла до Страсбурга

Разбираться в ситуации с задержанными в Туле на акции против коррупции 26 марта будет Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
Адвокат Дмитрий Сотников опубликовал в соцсети скан документа, в котором сообщается, что жалоба зарегистрирована в ЕСПЧ.
26 марта в Туле состоялась антикоррупционная флешмоб-прогулка. По её итогам были задержаны несколько десятков человек, на 49 из них составили административные протоколы и присудили штрафы или административные аресты.
ПИСЬМО ДОШЛО! Вот это событие так событие. Увидят, как эти малолетки на памятники лазали – выкинут или подотрутся.