Чайка получил 14 га земли в Тульской области под солевой завод

Градостроительно-земельный Совет Тульской области одобрил перевод двух земельных участков в Киреевском районе общей площадью 14 га из категории запаса в категорию земель промышленности для размещения завода по производству соли.



Один из земельных участков — территория бывшей шахты Комсомольская. Здесь начнут добывать соль в рамках программы по импортозамещению. В прошлом году Россия включила соль в список продуктов, чей ввоз запрещён в рамках продовольственного эмбарго.

За год солевой завод в Тульской области построит «Киреевский солепромысел» — предприятие Артёма Чайки, сына генпрокурора России. Оно имеет федеральную лицензию на 49 лет по добыче соли. Ранее сообщалось, что предприятие планирует выпускать 60 тысяч тонн продукции в год.

Соглашение о строительстве было подписано в этом году на Петербургском экономическом форуме.

21 декабря Артём Чайка попал под санкции США в связи с «законом Магнитского».