Ефремовскому «Каргиллу» не удалось оспорить наличие химических веществ и сальмонеллы в курином мясе

Арбитражный суд признал правомерным привлечение Россельхознадзором ефремовского «Каргилла» за нарушения требований ветеринарного законодательства.



В марте 2017 года управление Россельхознадзора при проведении проверки в отношении «Каргилла» произвело отбор проб от продукции животного происхождения.

По результатам лабораторных исследований было установлено наличие в замороженном курином филе химических веществ — лекарственных препаратов, а также патогенных организмов, в том числе сальмонеллы.

В мае за выявленные нарушения «Каргилл» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 300 тысяч рублей. Были выданы предписания об утилизации небезопасной продукции и о приостановлении действия декларации соответствия на указанную продукцию.

Не согласившись с доводами управления, «Каргилл» обратился в Арбитражный суд Тульской области с четырьмя исковыми заявлениями с просьбой отмены постановления и выданных предписаний. В ходе судебного процесса «Каргилл» отказался от двух исков.

В декабре по двум исковым требованиям Арбитражный суд, согласившись с доводами Россельхознадзора о создании угрозы причинения вреда, жизни или здоровью граждан, вынес решение о признании правомерности выдачи предписаний об утилизации продукции. Постановление об административном правонарушении оставлено в силе.