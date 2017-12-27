В Ясногорском районе приостановили работу фирмы, отравившей сельхозземли химическими веществами

Ясногорский районный суд приостановил на 90 суток деятельность ООО «Экострой» за загрязнение химическими веществами земель сельскохозяйственного назначения.



В ноябре управлением Россельхознадзора была проведена проверка в отношении компании, арендующей земельный участок площадью 13 га и установлена порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными веществами и отходами производства.

В частности на площади 4 га на поверхности почвы размещена свалка твёрдых коммунальных отходов, отходов производства, строительных отходов. В северной части участка видны следы горения отходов. Признаков проведения работ по очистке земельного участка от захламления не обнаружено.

По результатам испытаний проб выявлено, что почва земельного участка загрязнена химическими веществами. По степени химического загрязнения почва исследуемого земельного участка характеризуется как опасная в соответствии с СанПиН.

За выявленные нарушения в отношении ООО «Экострой» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, материалы дела направлены в суд. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В декабре решением суда ООО «Экострой» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.