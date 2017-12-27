Путин назвал Тульскую область в числе 10 регионов-лидеров по росту инвестиций

Президент РФ Владимир Путин назвал десять лучших регионов РФ по привлечению инвестиций.



Глава государства сообщил, что некоторым субъектам удалось добиться значительного повышения инвестиций в основной капитал, хотя в целом по стране это показатель падает.

«В 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Ленинградская область, Мурманская, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ», — сказал Путин.

Также он подчеркнул, что успешный опыт по привлечению инвестиций и улучшению делового климата в целом необходимо выявлять и перенимать.