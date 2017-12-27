На жительницу Тульской области завели дело за незаконное получение чернобыльских выплат на полмиллиона рублей

В Кимовске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат в крупном размере.



Установлено, что женщина с 2012 года зарегистрирована в Кимовском районе в деревня со льготным статусом, с 2014 года здесь же зарегистрирован её ребёнок. Однако сами они по указанному адресу фактически не проживают, а зарегистрированы фиктивно, утверждает прокуратура.

За период регистрации женщина получила дополнительное пособие по уходу за ребёнком в соответствии с требованиями закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в сумме свыше 202 тысяч рублей.

Также по информации отдела соцзащиты населения по Кимовскому району, она получала ежемесячное пособие по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет на общую сумму около 389 тысяч рублей.

За неправомерный доход в размере около 591 тысячи рублей на женщину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ведётся предварительное следствие.