В Кимовском районе будут перерабатывать до 5 тонн молока в сутки

В Кимовском районе на базе кооператива «Кимовский фермер» открылась линия по переработке молока.



Новое производство позволит перерабатывать до 5 тонн молока в сутки. Сырьё принимают как от крестьянско-фермерских хозяйств, так и от личных подсобных хозяйств Кимовского, Узловского, Венёвского районов. Сейчас в кооператив ежедневно поступает около 800 кг молока.

Здесь уже производят шесть сортов сыра («Моцарелла», «Буррата», «Сулугуни», «Адыгейский», «Брынза», «Рикотта») и творог. В планах наладить выпуск пакетированного молока, сметаны, йогурта и сливочного масла.

В 2016 году кооперативу был выдан грант на развитие производства в размере 4,4 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.