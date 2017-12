Тульское оружие отличилось в Сирии. «Панцирь» перехватил удары «Града» по российской базе Хмеймим

Сирийский военный источник WaelAlHussaini опубликовал информацию о ракетном обстреле российской базы Хмеймим.



Согласно этим данным, авиабазу Хмеймим обстреляли из ракетных установок боевики неизвестной террористической группировки. По предварительным данным реактивные снаряды относились к типу «Град», сообщили СМИ.

Breaking

Pantsir systems in #Khmemeim AB intercepted two targets over the AB

Now #RuAF choppers are patrolling the area

Most likely the militias in #HamaCS fired missiles on the AB pic.twitter.com/JSJTwuidej

— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 27 декабря 2017 г.