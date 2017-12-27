Тульское оружие отличилось в Сирии. «Панцирь» перехватил удары «Града» по российской базе Хмеймим

Сирийский военный источник WaelAlHussaini опубликовал информацию о ракетном обстреле российской базы Хмеймим.

Согласно этим данным, авиабазу Хмеймим обстреляли из ракетных установок боевики неизвестной террористической группировки. По предварительным данным реактивные снаряды относились к типу «Град», сообщили СМИ.

Ракеты противника не долетели до базы, так как были перехвачены российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». ЗРПК сбил две цели в воздухе, используя собственные зенитные ракеты и пушечное вооружение. Информацию об этом опубликовали и на арабском сайте.

«Панцирь» разработан тульским КБ приборостроения, выпуском реактивных снарядов «Град» занимается тульский «Сплав».

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