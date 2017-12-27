Тульское оружие отличилось в Сирии. «Панцирь» перехватил удары «Града» по российской базе Хмеймим

Сирийский военный источник WaelAlHussaini опубликовал информацию о ракетном обстреле российской базы Хмеймим.
Согласно этим данным, авиабазу Хмеймим обстреляли из ракетных установок боевики неизвестной террористической группировки. По предварительным данным реактивные снаряды относились к типу «Град», сообщили СМИ.
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Pantsir systems in #Khmemeim AB intercepted two targets over the AB
Now #RuAF choppers are patrolling the area
Most likely the militias in #HamaCS fired missiles on the AB pic.twitter.com/JSJTwuidej
— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 27 декабря 2017 г.
Ракеты противника не долетели до базы, так как были перехвачены российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». ЗРПК сбил две цели в воздухе, используя собственные зенитные ракеты и пушечное вооружение. Информацию об этом опубликовали и на арабском сайте.
«Панцирь» разработан тульским КБ приборостроения, выпуском реактивных снарядов «Град» занимается тульский «Сплав».