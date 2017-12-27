В 2017 году тульский СК возбудил 104 коррупционных дела

Тульские следователи подвели итоги работы в 2017 году.



За год управлением СК по Тульской области рассмотрено 5259 сообщений о преступлениях.

Возбуждено 885 уголовных дел, вынесено 3430 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 700 сообщений передано по подследственности. В производстве следователей находилось 1412 уголовных дел.

С начала года зарегистрировано 93 убийства, 87,8% из них раскрыто. Возбуждено 44 уголовных дела по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, их раскрываемость составила 96,1%.

Зарегистрировано 16 преступлений об изнасиловании, все они раскрыты.

С начала года возбуждено 20 уголовных дел по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи гражданам, а также 19 уголовных дел о налоговых преступлениях, в рамках расследования которых удалось добиться возмещения ущерба на сумму около 456 млн рублей.

Возбуждено 110 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, 79 дел о преступлениях, совершённых несовершеннолетними, а также 104 уголовных дела коррупционной направленности.

В рамках расследования уголовных дел возмещён ущерб, причинённый преступлениями, на сумму около 480 млн рублей, ещё на 425 млн рублей наложен арест на имущество.

С начала 2017 года в аппарат следственного управления поступило 2065 обращений граждан.

В текущем году в производстве следователей находилось 7 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы.

В ходе предварительного следствия по уголовным деламудалось добиться погашения перед гражданами задолженности по заработной плате на сумму около 57,5 млн рублей, ещё на 42 млн рублей погашена задолженность на стадии доследственных проверок. В рамках расследования уголовных дел в целях обеспечения погашения задолженности по зарплате наложен арест на имущество должников на сумму свыше 16 млн рублей.