В новогодние праздники в Туле ограничат продажу алкоголя

В дни проведения новогодних мероприятий в Туле ограничат продажу алкогольной продукции.



В соответствии с региональным законом, на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за 3 часа до начала проведения, во время проведения и в течение 3 часов после его проведения.

Продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) будет ограничена 31 декабря 2017 года с 20:00 до 22:00 мск и 7 января с 13:00 до 22:00 мск.