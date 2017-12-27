В Ясногорском районе мужчина застрелил знакомого из охотничьего ружья

В Ясногорском районе местный житель задержан по подозрению в убийстве.



25 декабря в деревне Рязановка в строительной постройке обнаружено тело проживавшего там 43-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы и грудной клетки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «По горячим следам» был задержан 48-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 22 декабря в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, подозреваемый вышел из постройки, чтобы взять из своего автомобиля охотничье ружьё, а вернувшись, дважды выстрелил из него в своего знакомого, после чего скрылся с места преступления. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.