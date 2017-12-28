Пленных не брать. Путин разрешил ФСБ ликвидировать террористов на месте

Президент России Владимир Путин заявил, что если террористы при задержании оказывают сопротивление, то ФСБ разрешено ликвидировать преступников на месте.



Об этом он рассказал на церемонии награждения российских военных, отличившихся во время операции в Сирии, пишет «Коммерсантъ».

Путин коснулся темы полномочий силовиков, комментируя взрыв в камере хранения магазина «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге 27 декабря, который президент назвал терактом.

По словам Путина, «при работе с бандитами, при их задержании» силовики «должны действовать, разумеется, в рамках закона, только закона».

«Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — сказал он.

В результате вчерашнего взрыва пострадали 13 человек, 9 из которых были госпитализированы, никто не погиб. Следственный комитет России квалифицировал происшедшее как покушение на убийство.