В Венёвском районе председатель потребительского общества обманом заполучил землю и продал сестре по заниженной стоимости

В Венёвском районе усилено наказание по уголовному делу о мошенничестве.



Приговором районного суда от 2 ноября 2017 года председатель совета Мордвесского потребительского общества 56-летний Валерий Амирханов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в крупном размере).

Суд установил, что Амирханов в 2013 году путём обмана получил письменные согласия от 9 пайщиков общества на отчуждение принадлежащих обществу расположенных в посёлке Мордвес двух земельных участков площадью 2828 кв. м общей стоимостью 922 тысячи рублей, оформил на себя право собственности на участки, а затем 5 июля 2016 года по договору купли-продажи продал своей родной сестре один из участков за 45 тысяч рублей.

Суд назначил Амирханову штраф в размере 120 тысяч рублей. Указанный приговор по мотивам мягкости назначенного наказания прокурором Венёвского района обжалован в Тульском областном суде.

Суд согласился с требованиями прокурора и изменил приговор — Амирханову усилено наказание до 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда. Приговор суда вступил в законную силу.