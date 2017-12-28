В докладе ОП РФ говорится, что в Тульской области налажен постоянный диалог власти с обществом на базе региональной палаты

Общественная палата России представила Доклад о состоянии гражданского общества за 2017 год.



«В тех регионах, где губернатор хочет слышать голос общественности, общественные палаты играют заметную роль в представлении и отстаивании позиции различных групп населения», — говорится в разделе, посвящённом общественным палатам в регионах.

В докладе отмечается, что в качестве регионов, где на площадке общественной палаты налажен постоянный диалог гражданского общества с властями, эксперты форумов «Сообщество» чаще всего называют Республику Татарстан, Республику Хакасию, Карачаево-Черкесскую Республику, Краснодарский и Ставропольский края, Белгородскую, Кировскую, Смоленскую, Тульскую и Ульяновскую области, Ханты-Мансийской автономный округ – Югру.

Ранее представитель Тульской области в ОП РФ Владимир Лебедев, выступая на пленарном заседании в Москве, отмечал, что региональные общественные палаты сейчас находятся ближе к власти, чем к гражданам.