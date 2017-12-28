Тульская область должна подать пример другим регионам в сфере повышения производительности труда

Тульская область первой приступила к практической реализации программы повышения производительности труда, сообщили в региональном правительстве.



28 декабря состоялось подписание соглашений, регламентирующих разработку и реализацию программ повышения производительности труда на предприятиях области.

Куратором программы на федеральном уровне выступает Минэкономразвития, уполномоченный орган в регионе — министерство промышленности и ТЭК.

Тульская область включена в число первых 6 регионов-участников реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Цель программы — преодоление количественного и качественного отставания по производительности труда российских предприятий и отраслей от экономически развитых стран при сохранении высокого уровня занятости населения. Партнёр программы – «Росатом», который уже более 10 лет занимается внедрением прогрессивных методов «бережливого» производства.

В региональную программу вошли 11 предприятий-участников: «Щёкиноазот», «Полипласт», НПО «Стрела», «Тулаточмаш», «Полема», «Туламашзавод», «Аэрозоль Новомосковск», «Пластик», «Алексинская бумажно-картонная фабрика», «Тулачермет», «Алексинский химический комбинат» и 2 предприятия-ментора: «КНАУФ ГИПС Новомосковск», «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша».

С 20 ноября Тульская область начала разработку и внедрение программ повышения производительности. На двух пилотных предприятиях «Полема» и «Аэрозоль-Новомосковск» созданы и действуют на постоянной основе рабочие группы. В их состав вошли эксперты «Росатома», руководители и специалисты предприятий-пилотов, представители других предприятий-участников программы.