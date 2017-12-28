В российских супермаркетах усилили меры безопасности

В России в сетевых магазинах усилили меры безопасности после взрыва в супермаркете «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге.



Об этом сообщили представители компаний. Так дополнительные меры безопасности были приняты в гипермаркетах «Лента», в магазинах «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Карусель», передаёт РИА «Новости».

В сети гипермаркета «Дикси» охранники и сотрудники каждый час осматривают камеры хранения, обходят торговые залы и прилегающую к магазинам территорию и проверяют на наличие бесхозных сумок и подозрительных предметов, сообщает «РБК».

В «Перекрёстке» охранникам выдадут металлодетекторы. Кроме того, в магазинах планируется закрыть камеры хранения, а покупателям можно будет проходить с сумками, которые будут опечатываться.

Напомним, 27 декабря в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, которое было заложено в камере хранения. В результате пострадали 13 человек. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.