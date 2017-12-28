В Туле отделениям ПФР и «Почты России» внесла представление прокуратура за отказ в выплате пособий из-за праздничного графика

Прокуратура области внесла представления в филиал «Почты России» и отделение Пенсионного фонда.



Мать ребёнка-инвалида обратилась к прокурорам в связи с отказом одного из отделений почтовой связи Тулы выдать причитающие социальные пособия за декабрь 2017 года.

6 декабря отделением ПФР и филиал «Почты России» подписали регламент работы по выплате пенсий и выплат в декабре и в праздничные дни января. По регламенту срок выплат с 20 декабря перенесли на четыре дня раньше. Однако, как выяснила прокуратура, свои полномочия службы исполняли ненадлежащим образом.

В результате накануне новогодних праздников пенсионеры и иные граждане, получающие пособия и социальные выплаты в отделениях почтовой связи Тулы, были лишены права на их получение в декабре, в то время как эти денежные средства — единственный источник дохода их семей.

В целях устранения нарушений прокуратурой области внесены представления в отделение ПФР и филиал «Почты России».