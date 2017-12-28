Собчак и Титов обошли Дюмина по влиятельности

Агентство политических и экономических коммуникаций представило ТОП-100 ведущих политиков России в декабре 2017 года.



Тройку лидеров составляют президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

86-е место занял губернатор Тульской области Алексей Дюмин, опустившись на 1 позицию по сравнению с предыдущим рейтингом и пропустив вперёд ранее отстававшую от него кандидата в президенты Ксению Собчак и её конкурента, впервые вошедшего в рейтинг, Бориса Титова.