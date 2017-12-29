«Автодор» через суд заставили выплатить зарплатные долги

ДСК «Автодор» выплатил задолженность по заработной плате перед работниками.



Сотрудники «Автодора» обратились в прокуратуру с жалобой на отсутствие выплаты зарплаты за апрель-май 2017 года на общую сумму 560 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес руководителя предприятия и направила в суд 21 исковое заявление.

Судом заявления прокурора удовлетворены, в настоящее время судебные решения исполнены в полном объёме, задолженность по заработной плате выплачена.

Напомним, ранее экс-директора «Автодора» оштрафовали, уличив компанию в банкротстве с нарушением законодательства.