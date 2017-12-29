На администрацию Кимовского района подали в суд за нежелание сносить аварийный дом

Кимовская межрайонная прокуратура в судебном порядке требует снести расселённый многоквартирный дом, представляющий опасность для жизни и здоровья граждан.



Этот дом был признан аварийным и непригодным для проживания в 2001 году, в 2015 году его жильцы получили благоустроенное жильё в новостойках.

Согласно программе переселения, дом подлежал сносу во втором квартале 2016 года, однако сих не снесён, в доме отсутствует кровля, стёкла, доступ посторонних лиц в дом не ограничен.

Расселённые дома барачного типа могут явиться предметом возникновения пожаров и представляют опасность для жизни и здоровья граждан, а также для рядом стоящих зданий и сооружений, подчеркнули в прокуратуре.

В связи с этим прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Кимовского района снести представляющий угрозу дом.