Аллахвердов: В Тульской области двукратно вырос туристический поток

В Тульской области подвели итоги развития туризма в 2017 году.



Как отметил председатель регионального комитета по развитию туризма Владимир Аллахвердов, что туристический поток в Тульскую область двукратно вырос по сравнению с 2016 годом.

«Мы активно работаем с федеральным центром. В начале декабря комитет совместно с Федеральным агентством по туризму провел туристический форум «PROДвижение», который объединил свыше 600 представителей органов исполнительной власти из 20 регионов России, представителей музейного и научного сообщества, туроператоров и турагентов, рестораторов и отельеров, ведущих экспертов в сфере маркетинга», – сказал он.

Также в регионе была внедрена система лояльности для туристов – карта гостя Тульской области, реализована программа «Доступный туризм», забрендировано 60 межрегиональных автобусов, открылась новая фестивальная площадка «Среднерусская возвышенность». В 2017 году Тульская область в числе первых была включена в проект Ростуризма «Гастрономическая карта России», а также вошла в Координационный совет по промышленному туризму.

В этом году регион впервые вышел в финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». По итогам конкурсного отбора экскурсовод Тульского государственного музея оружия стал одним из лучших в России.