Туляков позовут гулять

В правительстве Тульской области прошло совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций муниципалитетов.



На нём обсуждались вопросы организации эффективного взаимодействия администраций с диспетчерскими службами и ресурсоснабжающими организациями в праздничный период.

Также главам муниципалитетов рекомендовали активно привлекать жителей к участию мероприятиях фестиваля «Выходи гулять!», организованного в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».