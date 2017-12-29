В КГИ рассказали, как правильно пожаловаться на бездействие сотрудников полиции

Комитет гражданских инициатив в рамках проекта «Открытая полиция» создал онлайн-конструктор для помощи в составлении жалоб и заявлений в полицию.



«Часто граждане не обращаются в полицию, не отстаивают свои права, не жалуются или не пытаются обжаловать те или иные решения, потому что не знают, как правильно составить своё заявление. А обращения, составленные не грамотно с юридической точки зрения, скорее всего, просто останутся без рассмотрения», — отмечают автора проекта.

С помощью сервиса можно составить заявление в полицию, заявление о побоях, жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, заявление об ознакомлении с результатами проверки, заявление о предоставлении копии постановления об отказе в возбуждении дела, акт об отказе в принятии заявления, заявление об обжаловании действия (бездействия) сотрудника полиции.

В форму нужно будет вписать только личные данные и суть обрашения. Всё остальное, включая ссылки на статьи законодательства, уже описано. Готовую форму можно скачать, распечатать, подписать и отнести в полицию.

По данным прокуратуры Тульской области, в 2017 году выросло число нарушений в региональном управлении МВД. Как отмечают прокуроры, это связано, в частности, со слабым контролем. Также, по статистике, в Тульской области каждый шестой отказ в возбуждении уголовного дела происходит с нарушением закона.