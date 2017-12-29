Дюмин поручил усилить меры противодействия терроризму в 2018 году

29 декабря под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина состоялось итоговое заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба.



Глава региона поставил задачу в праздничные дни обеспечить безопасность жителей во время проведения культурно-массовых мероприятий.

«Очень важно не допустить чрезвычайных ситуаций и происшествий. Праздники должны пройти спокойно», — сказал Дюмин.

Также он подчеркнул необходимость выполнения единых требований к антитеррористической защищённости различных категорий объектов.

«К этому вопросу следует подойти с особой ответственностью. Произошедший в среду взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга ещё раз напоминает нам о реальности угрозы терактов», — пояснил губернатор.

Также в 2018 году планируется повысить эффективность противодействия терроризму.