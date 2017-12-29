Администрации в Богородицке меняются, а воз и ныне там

Жительница Богородицка Лариса Нечаева в местном сообществе «Богородицк. Смотрители» в соцсети подвела итоги года.



«И снова, здравствуйте! Конец года, подводим итоги. Ул. Спортивная, заброшенный Администрацией города участок межу стадионом и парком, угрожающие жизни людей и воздушным коммуникациям деревья, висящие над дорогой, так и не опилены, дороги практически нет, то что сделали для улучшения дороги (щебёнка) строители, ведущие реставрацию каскада прудов в прошлом году, практически пришло в негодность, на улице отсутствует уличное освещение.

В вечерние часы идти по этой так сказать улице, когда с одной стороны стена забора стадиона? а с другой забор парка, когда под ногами непонятно что — триллер. И эта часть улицы находится в главном туристическом центре города, историческое место, поселение Слободы. Да можно показывать туристам — 17-18 век.

И если бы мы не обращались по всем этим поводам — Администрации меняются а воз и ныне там. Надеемся, что в наступающем году на нас всё-таки обратят внимание и примется решение на местном уровне», — пишет она.