«Мираторг» залез в заповедник?

«Мираторг» собирается строить свинокомплекс в Курской области на территории биосферного заповедника имени Алехина.



Как утверждают журналисты информагентства «Секунда», схема, по которой в земельный участок компании включили часть участка заповедника, вызывает сомнения в своей законности.

Раньше эти 7 тысяч гектаров принадлежали Курскому научному институту агропромышленного производства, который не собирался отказываться от земли в пользу свиноводов. Но затем учреждение целенаправленно обанкротили и через одного посредника участок отошёл «Мираторгу». При этом общественники уверяют, что бумаг на аренду никто не видел.

Чтобы урегулировать экологически важный для населения вопрос, региональное отделение ОНФ организовало круглый стол, но представители «Мираторга» встречу проигнорировали. Одним из покровителей называется губернатор области Александр Михайлов. Если стройка начнётся, общественники готовы жаловаться в ЕСПЧ и ЮНЕСКО.

Ранее «Мираторг» уже обвиняли в незаконном приобретении курских земель. Его владельцев Александра и Виктора Линников связывают с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Напомним, холдинг владеет 16 тыс. га земли в Арсеньевском, Белёвском, Тёпло-Огарёвском и Чернском районах Тульской области и в дальнейшем планирует расширить свои владения до 100 тыс. га.