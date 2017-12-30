Тульский штаб Навального планирует на площади Ленина 4-часовую забастовку со сценой и мегафонами

Координатор штаба Алексея Навального в Туле Дмитрий Николаев подал в горадминистрацию уведомление о проведении публичного мероприятия на площади Ленина.



Мероприятие планируется провести в форме шествие и митинга численностью до 500 человек. Оно должно пройти 28 января с 14:00 до 18:00 мск. Заявленная цель мероприятия — «Забастовка избирателей».

Ранее Центризбирком отказался зарегистрировать Алексея Навального в качестве кандидата в президенты по причине непогашенной судимости.