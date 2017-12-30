Цкипури пообещал исполнить мечту туляков, которые годами стояли в очереди на жильё

Мэр Тулы Юрий Цкипури заявил, что в 2018 году 300 семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры.



По итогам обследования состояния аварийного жилищного фонда 39 аварийных домов, в которых проживает более 300 семей, нуждаются в первоочередном отселении. Это 11,7 тыс. кв. м аварийного жилья.

«Большое количество жителей в различных муниципальных образованиях уже получили благоустроенные квартиры. Учитывая, что в областном центре один из самых больших фондов аварийного жилья, региональные власти приняли решение помочь Туле с расселением. Аварийные дома создают потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан. В очереди на переселение люди стояли годами. Наконец, у нас есть возможность исполнить их мечту. Уже в следующем году для нескольких сотен тульских семей начнётся новая жизнь в долгожданном новом жилье. Я благодарю за реальную помощь губернатора Алексея Дюмина и областное правительство», — сказал Цкипури.

По словам мэра, в бюджете Тулы на 2018 год предусмотрены средства на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в размере 104,4 млн рублей, 404,2 млн рублей планируется получить из бюджета области.