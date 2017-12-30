В Тульской области в режиме постоянной готовности будет работать центр медицины катастроф

В 2018 году в Тульской области создадут центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи.



Планируется, что работа центра сократит время ожидания скорой помощи и время ожидания ответа оператора службы 112 (03).

Принимать звонки от граждан будет специально обученный диспетчер, который введёт необходимые данные в систему для передачи сигнала о помощи. Центр должен будет координировать работу бригад скорой помощи, приемных отделений больниц и оперативных служб.

Выбор профиля бригады будет автоматизирован, исходя из экстренности и времени в пути: какая бригада ближе, та и отправляется на вызов. Пациента привезут в ту больницу, где есть необходимые специалисты и медицинское оборудование для диагностики и лечения.

Также в структуру центра будет входить консультативный врачебный центр. До направления бригады дежурный врач будет сопровождать действия на месте происшествия по телефону.

«Этот проект позволит организовать работу в режиме постоянной мобильной готовности. Когда требуется срочная медицинская помощь, когда каждая минута на счету, система должна работать без сбоев», — подчеркнул иминистр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.