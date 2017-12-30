В преддверии новогодних губернатор Тульской области Алексей Дюмин ещё раз напомнил правительству области и главам администраций муниципальных образований о необходимости оперативно реагировать на обращения граждан.



Самих жителей глава региона призвал сообщать о возникающих проблемах по общедоступным каналам связи.

Жители Тульской области могут обратиться:

— по телефону доверия губернатора: 8-800-200-71-02;

— в электронную приёмную правительства Тульской области: https://tularegion.ru/live/ask/

— через сервис «Реши проблему» портала «Открытый регион 71»: https://or71.ru/solve/

— чрез официальный аккаунт правительства Тульской области в твиттере: @Tularegion71

— через аккаунты глав администраций муниципальных образований Тульской области в твиттере: https://tularegion.ru/governance/sozseti

— форум органов исполнительной власти Тульской области и муниципальных образований: https://forum.tularegion.ru