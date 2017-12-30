В СК пожелали тулякам маленьких радостей и больших побед

В тульском управлении Следственного комитета поздравили жителей области с наступающим Новым годом.



«Пусть грядущий год принесёт Вам удачу и успех, откроет перед Вами новые перспективы, сохранив то хорошее, что уже достигнуто.

Доброго Вам здоровья и неиссякаемого оптимизма, чудесных встреч и интересных планов, бодрости духа и мира в душе!

Пусть каждый новый день будет наполнен маленькими радостями и большими победами, замечательными впечатлениями и яркими эмоциями, которые сделают Вашу жизнь ещё насыщеннее! Добра Вам, тепла и любви!» — говорится в обращении руководителя управления Александра Старикова.