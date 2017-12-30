Прокурор Козлов пообещал защищать права туляков и отстаивать интересы государства

Главный прокурор Тульской области Александр Козлов поздравил жителей региона с наступающим 2018 годом и Рождеством.



«В 2017 году органы прокуратуры области во взаимодействии с органами государственной и законодательной власти региона, институтами гражданского общества, коллегами из правоохранительных органов на системной основе активно проводили работу по защите социальных и иных конституционных прав и законных интересов граждан, противодействию коррупции, экологическим правонарушениям, отстаивали интересы государства. Эта работа нами будет продолжена и впредь.

Пусть Новый год принесёт каждому стабильность и мир, исполнение желаний, оптимизм, счастье, здоровье и благополучие!» — говорится в поздравлении.