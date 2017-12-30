В 2018 году тулякам начнут выплачивать пособия с 9 января

В тульском правительстве рассказали, как будут выплачиваться пособия жителям региона в январе 2018 года.



Меры соцподдержки из регионального бюджета семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, специалистам, проживающим в сельской местности, будут произведены с 9 до 20 января.

Меры соцподдержки из федерального бюджета инвалидам, отдельным категориям ветеранов, гражданам, проживающим на территориях, подвергшихся загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС, будут произведены до 25 января.