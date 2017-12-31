Итоги 2017 года в Тульской области. Январь

«ТА» начинает подводить итоги 2017 года.



Мы решили вспомнить все важные и интересные события уходящего года. Все 12 месяцев мы старались держать руку на пульсе событий, привлекать внимание к общественно важным проблемам и уделять внимание резонансным происшествиям.

Конечно, все события мы рассматривали через призму интересов граждан, а не власти или бизнеса.

Так получилось, что новогодние праздники задали темп на весь год. Уже в канун Рождества пришлось активно включаться в работу — неожиданно в Туле рванул водовод, и крупный район города остался без воды. Министр ЖКХ Элеонора Шевченко назвала это рядовой ситуацией и сразу же стала антигероем для жителей. Эти слова ей вспоминали ещё долго, в том числе и сам губернатор. Авария повторилась в конце месяца.

Январь получился снежным. Конечно, такая погода зимой всегда радует, если только не создаёт проблем. А, к сожалению, получилось именно так. В Богородицке из-за нечищеной дороги застряла скорая, её вызволяли два часа с помощью МЧС. Аналогичные случаи произошли в Щёкинском районе и в Донском. В Ясногорске забыли расчистить от снега сквер с братской могилой и вечным огнём.

Сразу после Рождества в центре Тулы произошёл пожар — сгорел объект культурного наследия. Общественники заподозрили, что это не случайно. Тульский краевед Сергей Демидов создал петицию к губернатору с призывом запретить застройку исторического центра.

В Узловой гражданская активность вылилась в создание инициативной группы для контроля за качеством медицинских услуг. А в Суворовском районе активисту пригрозили прокуратурой за критику местных властей. В Бородинском сняли главу, против которой митинговали жители, заявляя о разворовывании бюджета. В Алексине благодаря активности местных жителей оштрафовали фирму, которая сбрасывала отходы на земли лесного фонда. В Черни жители, борясь с невывозом мусора, в знак протеста завалили им вход в здание администрации. В Туле тоже была проблема с мусором, губернатор заявил, что причина этой проблемы — некомпетентность чиновников.

В тульском избиркоме начали подготовку к выборам президента 2018 года. Мы составили краткий путеводитель с информацией о выборах. Также состоялось первое заседание нового состава региональной Общественной палаты, её вновь возглавил Александр Воронцов. Губернатор Алексей Дюмин, участвуя в этом заседании, заявил о начале «перезагрузки» общественных советов и призвал чиновников научиться слушать и слышать жителей.

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