Градостроительные слушания теперь будут проводиться в режиме онлайн

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении публичных слушаний по градостроительным вопросам в онлайн режиме.



Текст документа публикует «Российская газета».

Существующий порядок предусматривал проведение только личного собрания и вызывал много жалоб. К примеру, собрания проводились в неудобное время, число присутствующих было ограничено, часты были случаи, когда все желающие не вмещались в выделенный под мероприятие зал.

Теперь желающие могут направить своё мнение по градостроительным вопросам в письменной форме или через Интернет. А также оставить свои отзывы в книге учёта посетителей экспозиции проекта.