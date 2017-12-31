Итоги 2017 года в Тульской области. Февраль

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В феврале губернатор Алексей Дюмин отметил годовщину пребывания во главе Тульской области и заявил, что регион необходимо очистить от коррупции.

В начале месяца Тульскую область посетил министр обороны Сергей Шойгу. Он провёл совещание и побывал на нескольких предприятиях. А спустя две недели в облпрокуратуре отчитались о раскрытии крупного хищения при выполнении гособоронзаказа. Стоимость оборудования для предприятий ОПК была завышена на 41 млн рублей, в результате преступникам удалось похитить свыше 38 млн рублей. Было возбуждено четыре уголовных дела, девять человек привлечены к административной ответственности, им назначили штрафы.

Ещё одно немаловажное событие из мира тульской оборонки — 2 февраля 46% акций Тульского патронного завода приобрёл сын миллиардера Аркадия Ротенберга. 21 февраля, к слову, на отдыхе трагически погиб технический директор ТПЗ.

В феврале продолжились ЧП, связанные с погодными условиями. В деревне Хомяковка Киреевского района местные жители после обильного снегопада оказались отрезаны от цивилизации. Добиться от властей того, чтобы расчистили дорогу, смогли слишком поздно — в результате скончался 83-летний мужчина, к которому вовремя не добралась скорая. В Чернском районе из-за снега обрушилась крыша ангара предприятия, погибли рабочие. В Алексине мать двоих детей скончалась в результате упавшей сосульки. В Киреевске женщину завалило наледью с крыши. В Узловой рухнула крыша барака, переселение из которого затянули застройщики.

В Туле жители оставили послание главе администрации «Сугробы поддерживают Авилова» за плохую уборку снега. Досталось и губернатору — аппарат Дюмина запозорили снегом и сосульками.

В начале февраля возник резонанс вокруг ситуации с тульскими трамваями. Появилась информация, что их, якобы, хотят убирать из города. За трамваи заступился известный блогер Илья Варламов, назвав тульских чиновников «некомпетентными варварами». Ради тульских трамваев Варламов даже приехал в наш город и подарил главе администрации Евгению Авилову книжки о городском транспорте.

В Тульской области активисты продолжали бороться с локальными проблемами. В Венёве общественница провела одиночный пикет против загрязнения воздуха. Узловчане потребовали полицейского расследования ситуации с переселением из аварийного жилья. В Алексине рассказали о том, как дом семьи выдающихся учёных Стечкиных превращается в руины. В Щёкино губернатора попросили вернуть запрещённую остановку, а в Узловой — спасти Дворец культуры.

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